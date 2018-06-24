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Дмитрий Азаров дал старт культурно-архитектурному проекту "Модерн в облаках"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 июня, в Самаре официально стартовал уникальный культурный проект "Модерн в облаках". Он призван рассказать горожанам и гостям ЧМ-2018 об архитектурном наследии нашего города - самарском модерне.

Фото: twitter.com/samregion_press

В исторической части города, на гостевых и туристических маршрутах ЧМ-2018, около зданий в стиле модерн, построенных в начале XX века, в воздух поднялись четырехметровые гелиевые шары с названием, графическим изображением и датой постройки архитектурных памятников.

Старт проекту дал глава региона Дмитрий Азаров, который символически "выпустил" в самарское небо аэростаты возле доходных домов Юриной и Нуйчева, расположенных на ул. Ленинградской.

По словам авторов идеи, с предложением продумать и реализовать культурный проект для ЧМ-2018 выступил руководитель области. Когда концепция, над которой работали архитекторы, журналисты, градозащитники, общественники, специалисты в области IT, была сформирована, Дмитрий Азаров начинание поверил и его поддержал, рассказал архитектор Дмитрий Храмов.

"Модерн в облаках" обращает внимание жителей и гостей города на уникальное культурно-архитектурное наследие Самары - 18 зданий в исторической части города. Помимо огромных белых шаров, которые, по идее проектной команды, должны привлекать горожан и туристов, рядом с каждым зданием в стиле "ар нуво" расположены пюпитры с исторической справкой о конкретном здании. Также на шести площадках планируется проведение концертных, танцевальных, театральных программ и художественных пленэров накануне и в день проведения в Самаре матчей ЧМ-2018.

По словам Дмитрия Храмова, шары в небе - не просто украшение города, это яркая точка, которая должна вызывать интерес к городской и исторической среде, к архитектуре.

"Это своеобразная возможность для города проявить себя. История самарской идентичности - именно модерн. И мы решили его таким образом актуализировать на шарах, поднять их в облака. Это некая метафора: "Модерн в облаках", по сути, вывод в другое пространство, в медиапространство. Мы актуализируем это явление, этот стиль", - говорит Дмитрий.

Интерес к проекту огромен. Люди с увлечением знакомятся с историей города и нередко изумляются тому, насколько широк и разнообразен культурный ландшафт Самары.

"То, что сохраняется культурно-архитектурное наследие Самары - это говорит о том, что горожане думают о своем будущем, потому что ценят свое прошлое", - поделился впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил проектную команду за яркую и необычную инициативу. Он отметил, что такого огромного архитектурного наследия в стиле модерн, как в Самаре, нет нигде.

"Мы зачастую не понимаем, каким бесценным богатством обладаем, - подчеркнул глава региона. - Нужны усилия, чтобы об этих зданиях узнавали земляки, гости города".

По словам Дмитрия Азарова, авторов проекта объединили идея сохранения исторического облика Самары, любовь к городу и его неповторимому виду.

"Шары - как облака, они символизируют души этих зданий. А это - большая самарская душа, наполненная жизнью. Спасибо команде за идею", - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что проект не просто даст новую жизнь шедеврам самарской архитектуры, но и поспособствует тому, чтобы общественность активнее включилась в восстановление архитектурного наследия Самары.

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