Усатое трио "под Черчесова" на "Дне" спело "Ты просто космос, Стас!"

В Самару на матч Уругвай - Россия приехала группа преданных болельщиков российской сборной. Мужчины, которых корреспондент Волга Ньюс встретил около легендарного бара "На Дне", одеты в майки с буквами - когда компания в сборе,они складываются в слово "Russia".
Помимо этого компания, собравшаяся из Москвы, Воронежа, Пущино и с Чукотки, выделяется накладными усами и лысинами "под Станислава Черчесова".
На фоне очереди в бар "На Дне" мужчины исполнили хит группы "Ленинград" "Ты просто космос, Стас!".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?