Усатое трио "под Черчесова" на "Дне" спело "Ты просто космос, Стас!"

В Самару на матч Уругвай - Россия приехала группа преданных болельщиков российской сборной. Мужчины, которых корреспондент Волга Ньюс встретил около легендарного бара "На Дне", одеты в майки с буквами - когда компания в сборе,они складываются в слово "Russia".

Помимо этого компания, собравшаяся из Москвы, Воронежа, Пущино и с Чукотки, выделяется накладными усами и лысинами "под Станислава Черчесова".

На фоне очереди в бар "На Дне" мужчины исполнили хит группы "Ленинград" "Ты просто космос, Стас!".