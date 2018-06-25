В регионе стартовал прием заявок на утиную охоту

22 июня департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области на добычу:

Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9:00 и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области. Также заявление можно направить по почте, указав в строке "куда" адрес - 443086, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171. При личном обращении жителей Самары и Самарской области просят обращаться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208 или же непосредственно к специалистам департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.