Самарская коза-оракул Забияка предсказала победу сборной России в матче с Уругваем

Самарская коза-оракул Забияка предсказала победу сборной России в предстоящей встрече с уругвайцами. Об этом сообщила завотделом науки и просвещения Самарского зоопарка Алена Киреева.

"Коза предсказала победу сборной России. Мы ей доверяем, потому что она практически не ошибается", - отметила Киреева.

Перед Забиякой поставили три миски, которые означают победу сборной России, сборной Уругвая либо ничью. В мисках лежали морковь, капуста и яблоки. Коза выбрала яблоки, которые были под табличкой "Россия".

Встреча сборных России и Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.