Уругвайцы купались в Волге и выпили квасу

В воскресенье, 24 июня, корреспондент Волга Ньюс пообщалась с футбольными болельщиками из Уругвая и угостила их квасом.

Молодые люди, приехавшие поболеть за свою сборную в матче с Россией, который пройдет на "Самара Арене" 25 июня, признались, что находятся под приятным впечатлением от нашего города. По словам парней, в Самаре очень милые и улыбчивые люди, город красивый, но больше всего им понравилась набережная реки Волги. В самой реке гости из Уругвая уже купались, но нашли воду очень холодной. Еще они оценили большое количество спортивных активностей, которыми можно заняться прямо на пляже. Сами уругвайцы как раз возвращались после игры в футбол на берегу Волги.

На вопрос о том, какие русские напитки они успели попробовать, молодые люди единодушно заявили: "Водку!" А вот с квасом пока не сложилось. Журналист Волга Ньюс решила исправить это упущение и напоила зарубежных гостей квасом. Напиток, к слову, пришелся Алехандро, двум Леонардо и Себастьяну по душе.