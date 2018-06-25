Самарский колледж сервиса производственного оборудования готовит специалистов востребованных рабочих профессий

Самарский колледж сервиса производственного оборудования набирает студентов на обучение наиболее востребованным сегодня рабочим профессиям.
Направления, по которым колледж проводит обучение, включены в Топ-50 профессий и специальностей авиационно-космического кластера. Это технологи машиностроения, токари, сварщики, слесари, автомеханики, электрики, специалисты ремонта и монтажа промышленного оборудования, ремонта и технического обслуживания автомобилей, документационного обеспечения и судоводители.
В настоящее время в распоряжении педагогического коллектива и более чем 1000 студентов находятся три учебных корпуса, три общежития, более 70 кабинетов с современным оборудованием и мощная техническая база, располагающаяся в двух корпусах мастерских. Такое солидное наследство досталось колледжу после реорганизации трех профтехучилищ города — лицея № 25, ПУ № 24 и ПУ № 34. При этом оборудование в мастерских, лабораториях и учебных кабинетах полностью соответствует современному производству, на котором в дальнейшем ребятам придется работать, и постоянно обновляется. Так, в прошлом году оснастили десятью новейшими аппаратами сварочную мастерскую. Это позволило колледжу стать площадкой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии" и областного отборочного этапа профессионального конкурса World Skills Russia. В этих престижных соревнованиях, к слову, по различным профессиям студенты колледжа сервиса и производственного оборудования не раз становились призерами.
Благодаря дуальной форме обучения студенты по направлению "Машиностроение" имеют возможность проходить подготовку на крупнейших предприятиях Самары, таких как "Кузнецов", "Салют", Завод приборных подшипников и других. Ребят, проявивших себя на производственной практике с лучшей стороны, предприятия охотно оставляют работать у себя и достойно оплачивают труд молодых профессионалов. Остаются выпускники трудиться и в стенах родного колледжа. Среди мастеров и преподавателей немало молодежи, для которой создаются отличные условия. Ведь помимо областной ежемесячной прибавки к заработной плате в размере пяти тысяч, такую сумму на протяжении трех лет работы доплачивает молодым специалистам и сам колледж из внебюджетных средств. Не надо повышать свою квалификацию в вузах, колледж берет на себя еще и половину платы за обучение. Решение о такой финансовой поддержке коллег было принято советом трудового коллектива колледжа.
Коллектив здесь сложился работоспособный, сплоченный общими целями. Свой высокий уровень квалификации педагоги и мастера производственного обучения подтверждают, занимая призовые места на областных профессиональных конкурсах "Преподаватель года" и "Лучший мастер производственного обучения". Собрал такой коллектив заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Бодров, 30 лет руководящий колледжем. В целом же он работает здесь уже 41 год и прошел путь от мастера производственного обучения до директора. Благодаря его усилиям и всего педагогического коллектива в колледже созданы все необходимые условия для обучения и воспитания подрастающего поколения. Здесь чтут сложившиеся традиции преподавания, передают накопленный опыт из поколения в поколение, пропагандируют активную жизненную позицию и с уверенностью смотрят в будущее.
Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования:
— Мы гордимся славным прошлым нашего колледжа, который обучал подростков работе на производстве еще в годы войны, и стремимся сделать все, чтобы эстафету детей военного поколения достойно приняли сегодняшние выпускники. Они должны вновь вернуть нашу державу в число самых индустриально развитых стран мира.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)