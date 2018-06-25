Самарский колледж сервиса производственного оборудования готовит специалистов востребованных рабочих профессий

Самарский колледж сервиса производственного оборудования набирает студентов на обучение наиболее востребованным сегодня рабочим профессиям.

Направления, по которым колледж проводит обучение, включены в Топ-50 профессий и специальностей авиационно-космического кластера. Это технологи машиностроения, токари, сварщики, слесари, автомеханики, электрики, специалисты ремонта и монтажа промышленного оборудования, ремонта и технического обслуживания автомобилей, документационного обеспечения и судоводители.

В настоящее время в распоряжении педагогического коллектива и более чем 1000 студентов находятся три учебных корпуса, три общежития, более 70 кабинетов с современным оборудованием и мощная техническая база, располагающаяся в двух корпусах мастерских. Такое солидное наследство досталось колледжу после реорганизации трех профтехучилищ города — лицея № 25, ПУ № 24 и ПУ № 34. При этом оборудование в мастерских, лабораториях и учебных кабинетах полностью соответствует современному производству, на котором в дальнейшем ребятам придется работать, и постоянно обновляется. Так, в прошлом году оснастили десятью новейшими аппаратами сварочную мастерскую. Это позволило колледжу стать площадкой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии" и областного отборочного этапа профессионального конкурса World Skills Russia. В этих престижных соревнованиях, к слову, по различным профессиям студенты колледжа сервиса и производственного оборудования не раз становились призерами.

Благодаря дуальной форме обучения студенты по направлению "Машиностроение" имеют возможность проходить подготовку на крупнейших предприятиях Самары, таких как "Кузнецов", "Салют", Завод приборных подшипников и других. Ребят, проявивших себя на производственной практике с лучшей стороны, предприятия охотно оставляют работать у себя и достойно оплачивают труд молодых профессионалов. Остаются выпускники трудиться и в стенах родного колледжа. Среди мастеров и преподавателей немало молодежи, для которой создаются отличные условия. Ведь помимо областной ежемесячной прибавки к заработной плате в размере пяти тысяч, такую сумму на протяжении трех лет работы доплачивает молодым специалистам и сам колледж из внебюджетных средств. Не надо повышать свою квалификацию в вузах, колледж берет на себя еще и половину платы за обучение. Решение о такой финансовой поддержке коллег было принято советом трудового коллектива колледжа.

Коллектив здесь сложился работоспособный, сплоченный общими целями. Свой высокий уровень квалификации педагоги и мастера производственного обучения подтверждают, занимая призовые места на областных профессиональных конкурсах "Преподаватель года" и "Лучший мастер производственного обучения". Собрал такой коллектив заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Бодров, 30 лет руководящий колледжем. В целом же он работает здесь уже 41 год и прошел путь от мастера производственного обучения до директора. Благодаря его усилиям и всего педагогического коллектива в колледже созданы все необходимые условия для обучения и воспитания подрастающего поколения. Здесь чтут сложившиеся традиции преподавания, передают накопленный опыт из поколения в поколение, пропагандируют активную жизненную позицию и с уверенностью смотрят в будущее.

Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования:

— Мы гордимся славным прошлым нашего колледжа, который обучал подростков работе на производстве еще в годы войны, и стремимся сделать все, чтобы эстафету детей военного поколения достойно приняли сегодняшние выпускники. Они должны вновь вернуть нашу державу в число самых индустриально развитых стран мира.