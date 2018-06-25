В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна учат любить свою профессию

Доброжелательное отношение к клиенту, да и к любому человеку, отзывчивость на чужие проблемы — это качества, без которых в сфере услуг трудно добиться успеха. И именно такие качества в своих студентах воспитывают педагоги колледжа сервисных технологий и дизайна.
"Интересно", "перспективно" и даже "надежно" — такие эпитеты используют студенты и их родители, когда говорят об учебе в этом колледже.
О перспективах. Без людей большинства из тех профессий, которым обучают в колледже, не обходится ни один из нас. Это парикмахеры, повара, дизайнеры, сотрудники коммунального хозяйства, модельеры-конструкторы, техники-механики — всего 16 профессий и специальностей.
О надежности. Это традиции российского классического профессионального образования. Именно здесь ребята овладевают прикладными навыками, которые не даст ни один вуз. Студент с увлечением погружается в освоение интересной ему профессии, активно участвует во внеурочной деятельности колледжа. На опасные для здоровья и жизни "глупости" у него уже нет времени. Это и теплое человеческое отношение к детям. Педагогический коллектив придерживается принципа: "Все, кто учится и работает в колледже, — это одна большая дружная семья".
И наконец, об интересе. Скучно студентам не бывает. Колледж сервисных технологий и дизайна — лидер областного волонтерского движения. Именно здесь родилась акция "Мы вместе!" по оказанию помощи жителям Сакского района Крыма. Многие социальные акции связаны с профориентацией. Студенты делают прически ветеранам, детям-инвалидам, жителям малых сел, готовят для них. Школьники — постоянные гости молодежного центра "Мы вместе!", открытого в колледже. И еще не учась здесь, они уже постигают социально-психологический закон, ставший девизом колледжа: "Все победы начинаются с победы над самим собой!"
Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна:
— По специальностям, которым мы обучаем в колледже, студент не станет настоящим профессионалом, если он не социализирован в обществе. Поэтому мы не только даем профессиональные компетенции, но и огромное внимание уделяем воспитанию личностных качеств.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)