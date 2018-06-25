В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна учат любить свою профессию

Доброжелательное отношение к клиенту, да и к любому человеку, отзывчивость на чужие проблемы — это качества, без которых в сфере услуг трудно добиться успеха. И именно такие качества в своих студентах воспитывают педагоги колледжа сервисных технологий и дизайна.

"Интересно", "перспективно" и даже "надежно" — такие эпитеты используют студенты и их родители, когда говорят об учебе в этом колледже.

О перспективах. Без людей большинства из тех профессий, которым обучают в колледже, не обходится ни один из нас. Это парикмахеры, повара, дизайнеры, сотрудники коммунального хозяйства, модельеры-конструкторы, техники-механики — всего 16 профессий и специальностей.

О надежности. Это традиции российского классического профессионального образования. Именно здесь ребята овладевают прикладными навыками, которые не даст ни один вуз. Студент с увлечением погружается в освоение интересной ему профессии, активно участвует во внеурочной деятельности колледжа. На опасные для здоровья и жизни "глупости" у него уже нет времени. Это и теплое человеческое отношение к детям. Педагогический коллектив придерживается принципа: "Все, кто учится и работает в колледже, — это одна большая дружная семья".

И наконец, об интересе. Скучно студентам не бывает. Колледж сервисных технологий и дизайна — лидер областного волонтерского движения. Именно здесь родилась акция "Мы вместе!" по оказанию помощи жителям Сакского района Крыма. Многие социальные акции связаны с профориентацией. Студенты делают прически ветеранам, детям-инвалидам, жителям малых сел, готовят для них. Школьники — постоянные гости молодежного центра "Мы вместе!", открытого в колледже. И еще не учась здесь, они уже постигают социально-психологический закон, ставший девизом колледжа: "Все победы начинаются с победы над самим собой!"

Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна:

— По специальностям, которым мы обучаем в колледже, студент не станет настоящим профессионалом, если он не социализирован в обществе. Поэтому мы не только даем профессиональные компетенции, но и огромное внимание уделяем воспитанию личностных качеств.