В Самаре грузовой поезд насмерть сбил женщину

В воскресенье, 24 июня, примерно в 22:50 на 1115 км КбшЖД, на пятом пикете, под грузовой поезд попала женщина, личность которой сейчас устанавливают, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным представителя прокуратуры, женщина переходила ж/д пути по тропе недалеко от Зубчаниновки.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшей женщины, просят обратиться в Самарский линейный отдел полиции. Погибшей на вид 30-35 лет, у нее худощавое телосложение, невысокий рост, на руке обручальное кольцо из серебристого металла.