В Самаре грузовой поезд насмерть сбил женщину

В воскресенье, 24 июня, примерно в 22:50 на 1115 км КбшЖД, на пятом пикете, под грузовой поезд попала женщина, личность которой сейчас устанавливают, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По данным представителя прокуратуры, женщина переходила ж/д пути по тропе недалеко от Зубчаниновки.
Сейчас по факту случившегося ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Всех, кому что-либо известно о личности погибшей женщины, просят обратиться в Самарский линейный отдел полиции. Погибшей на вид 30-35 лет, у нее худощавое телосложение, невысокий рост, на руке обручальное кольцо из серебристого металла.
Последние комментарии
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.
Уделите внимание более правдивой информации, чем той, что донесли убийцы или очевидцы. Мужчина не был жильцом данного дома. Руки и ноги были очень крепко связаны, поэтому не возможно утверждать возможность самовольного прыжка из окна. По телу было много гематом синяков как на лице, на руках и телу. Сам человек был жутко худой как будто его давно не кормили. Также он был трезв в момент смерти, хотя убийцы откуда выкинули тело, утверждают, что он был пьян и буянил. Во рту скорее всего был кляп судя по ранам во рту. Также пропали все документы и два телефона с часами хотя утверждается, что он проживал там. Скорее всего от тела попросту избавились, не получив выгоды и выкинули из окна. Очевидцы должны были слышать крики, как в случае с парнем выпавшим чуть позже. В этом случае при падении никто не кричал. Так утверждают очевидцы видевшие эту трагедию. Также в здании были закрыты все окна, что противоречит рассказам убийц. Они просто избавились и закрыли окно.
Видел тело своими глазами. По предварительным данным в жилом комплексе Желябово(дом 3) примерно с 10 этажа около 15:00-16:00 из окна выпал мужчина. По одной из версий, в квартире проходила вечеринка и порыве веселья парень вывалился из окна. Его тело лежало на спине, мужчина упал прямо на перила, тем самым погнув их, и сломав спину на пополам. И если вы не поняли, я говорю о другой смерти, не о той которую описывают в статье. У меня все.
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.