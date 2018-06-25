Бывший глава Приморского строит в поселке торговый комплекс

Собрание представителей поселка Приморский (пригород Тольятти) выступило против планов его бывшего руководителя Александра Савицкого по строительству торгового комплекса, пишет "Самарское обозрение".

О строительстве торгового комплекса на перекрестке Приморского бульвара и Московского проспекта в Тольятти стало известно в начале июня. На земельном участке начала работать техника, а все придорожные торговые палатки были убраны.

Как сообщает издание, оператором проекта является ООО "Агропарк", возглавляемое бывшим руководителем поселка Приморский Александром Савицким. Ему же принадлежит 41,6% долей этой компании.

На участке площадью 35 тыс. кв. м между Московским проспектом и поселком Приморский планируется построить около 1 тыс. торговых павильонов. Фирма готовит место под хозяйственный

и продовольственный рынки, площадью по 1 га для каждого объекта. Также будут предусмотрены отапливаемые павильоны под магазины и кафе.

Савицкий заявил о намерении проводить на этой площадке межрегиональные музыкальные фестивали "Золотая осень" и "Шансон над Волгой", для чего также готовит соответствующую площадку. Объем инвестиций бизнесмен отказался раскрыть.

Известие о строительстве объекта вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях со стороны жителей Тольятти и Ставропольского района. Дело в том, что торговый комплекс Савицкого возводится на одной из самых оживленных автомагистралей Тольятти. Дорожная ситуация на въезде в Тольятти с западной стороны уже не первый год является одной из самых острых тем в городе.

За последние годы население поселка Приморский и Подстепок заметно увеличилось за счет тольяттинцев, переехавших в пригороды. Здесь сейчас проживает более 50 тыс. человек, из которых лишь 15 тыс. - коренные жители Приморского и Подстепок. Как следствие, на дороге, связывающей Тольятти и его западные пригороды, образуются многокилометровые пробки.

Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией высказывают и депутаты поселка Приморский. Представитель поселкового собрания Игорь Бураков заявил, что в ближайшие дни жители Приморского планируют обратиться в представительные органы Ставропольского района и Тольятти с предложением приостановить проект Савицкого, так как "плотность движения на этом отрезке дороги очень большая и непонятно, как повлияет строительство этого торгового комплекса на дорожную ситуацию".

Как заявили "Самарскому обозрению" в горадминистрации Тольятти, за разрешением на строительство Савицкий даже не обращался. Кроме того, земельный участок, согласно публичной кадастровой карте, предназначен для строительства многоквартирных жилых домов, а не для организации торговли.

Сам Савицкий обещает решить дорожный вопрос на отрезке автотрассы рядом с его торговым комплексом, расширив участок Приморского бульвара, примыкающий к проблемному перекрестку.

"Павильоны будут стоять к декабрю. Когда сделаем дорогу? Если сил хватит - думаю, к осени. Если бы мы пошли по тому варианту, что нужно и проект делать, и согласовывать, процесс затянулся бы на много лет. Мы обсудили этот вопрос, есть юридические моменты. Поэтому сейчас делаем соглашение с мэрией и закладываем свои средства", - рассказал сам Савицкий.