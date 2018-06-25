До 1 июля самарские волонтеры могут подать заявку на участие в конкурсе "Доброволец России-2018"

Конкурс "Доброволец России-2018" - социальный лифт для волонтеров, который входит в платформу "Россия - страна возможностей".

Конкурс является ключевым событием Года добровольца (волонтера).

Конкурс призван поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты. За восемь лет существования на конкурс было подано более 10 тыс. заявок, а в 2015 г. и 2017 г. в церемонии награждения конкурса принимал участие президент России Владимир Путин.

В этом году конкурс запущен в новом формате - обновлены 12 из 13 номинаций, создана программа Акселерации - трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Участие в конкурсе могут принять все - как юридические лица, так и физические, более того - возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой. Грантовый фонд проекта составляет 15 млн рублей.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте https://добровольцыроссии.рф/.

5 декабря 2018 г. состоится очный финальный этап конкурса и премия "Доброволец России-2018" в рамках Всероссийского форума добровольцев.