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Райффайзенбанк запустил ипотечную ставку 6% по госпрограмме для семей с детьми

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 6% семьям, в которых с 1 января 2018 года до конца 2022 года родился или родится второй или третий ребенок.

Льготная ставка будет действовать три года для семей, у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если в тот же период в семье родился третий ребенок, ипотечная льгота по кредиту будет продлена еще на два года - до пяти лет.

Согласно государственной программе, ставка после окончания льготного периода не будет превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на момент выдачи кредита и увеличенной на 2 п.п. Кроме того, банк предложит клиентам ставку по программе "Кредит на покупку недвижимости на первичном рынке", если она будет ниже уровня ключевой ставки ЦБ плюс 2 п.п.

По льготной ставке можно приобрести квартиру на первичном рынке на стадии строительства или с оформленным правом собственности. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости покупаемой квартиры, и клиенту нужно оформить страхование жизни, здоровья и залога. Максимальная сумма кредита - 8 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России - 3 млн рублей.

По итогам 2017 года Райффайзенбанк выдал почти 60 млрд рублей ипотечных кредитов, увеличив ипотечный портфель на 34%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банка на конец 2017 года составляет 44%.

Генеральная лицензия Банка России №3292 от 17.02.2015 года.

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