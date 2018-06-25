Юные волейболисты Новокуйбышевска вошли в ТОП-5 Всероссийских соревнований "Серебряный мяч"

С 8 по 22 июня на главной арене Дворца спорта "Борисоглебский" (Раменское, Московская область) прошли финальные Всероссийские соревнования по волейболу, сообщает пресс-служба минобрнауки Самарской области.

От Новокуйбышевска в турнире участвовали юноши 2004 года рождения. Они играли на равных со сверстниками и ребятами 2003 года рождения.

"Да, мы только пятые, уступив Хакасии, Тюмени, Москве и Давыдову", - отметила директор школы №11 Новокуйбышевска Наталья Левина. - Но мы пятые по России! Представляли Новокуйбышевск и Самарскую область. Вошли в пятерку лучших, это очень достойный результат!"

Всего на "Серебряный мяч" приехали 16 команд со всех федеральных округов Российской Федерации. В турнире участвовали команды юношей и команды девушек в возрасте до 16 лет.