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Спорт

Юные волейболисты Новокуйбышевска вошли в ТОП-5 Всероссийских соревнований "Серебряный мяч"

МОСКВА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 22 июня на главной арене Дворца спорта "Борисоглебский" (Раменское, Московская область) прошли финальные Всероссийские соревнования по волейболу, сообщает пресс-служба минобрнауки Самарской области.

От Новокуйбышевска в турнире участвовали юноши 2004 года рождения. Они играли на равных со сверстниками и ребятами 2003 года рождения.

"Да, мы только пятые, уступив Хакасии, Тюмени, Москве и Давыдову", - отметила директор школы №11 Новокуйбышевска Наталья Левина. - Но мы пятые по России! Представляли Новокуйбышевск и Самарскую область. Вошли в пятерку лучших, это очень достойный результат!"

Всего на "Серебряный мяч" приехали 16 команд со всех федеральных округов Российской Федерации. В турнире участвовали команды юношей и команды девушек в возрасте до 16 лет.

Соревнования "Серебряный мяч" проводятся уже порядка 10 лет в целях комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурно-оздоровительной работы.

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