Дмитрий Азаров подарил молодой самарской семье два билета на матч Россия - Уругвай

День 25 июня 2018 года навсегда войдет в историю Самарской губернии благодаря футбольному матчу между сборными России и Уругвая. Миллионы болельщиков по всему миру будут с замиранием сердца наблюдать за игрой. Но есть и те, для кого эта знаменательная дата совпала с главным событием в их жизни - рождением новой семьи.

В торжественном зале Дворца бракосочетаний в Самаре состоялась церемония регистрации брака между молодыми людьми, познакомившимися в Уругвае.

История знакомства Евгения Осипова и Анны Шаль может стать сценарием к романтическому фильму. Они оба работают в международной IT-компании NetCracker. Евгений живет в Тольятти, Анна - коренная самарчанка. До того они общались исключительно по работе посредством электронной почты, никогда прежде не встречаясь. И наверное, никогда не встретились бы, если бы в июле прошлого года их обоих не отправили в рабочую командировку в Уругвай.

Для Анны это была первая поездка в далекую экзотическую страну, для Евгения - третья. Молодые люди сразу подружились. В свободное от работы время учились танцевать латиноамериканские танцы и проникались латиноамериканским колоритом.

"Уругвай - очень жаркая, солнечная страна на берегу Атлантического океана, здесь живут дружелюбные, темпераментные и эмоциональные люди, - рассказывает Анна. - Конечно, эта мощная энергетика передалась и нам".

По словам Евгения, Анна приглянулась ему сразу: парень почувствовал, что именно с ней он готов пройти рука об руку всю жизнь. Девушка признается, что тоже сердцем поняла: этот мужчина предназначен ей судьбой.

Предложение руки и сердца прозвучало во время деловой поездки в Рио-Де-Жанейро. Решили сыграть свадьбу в сентябре, через месяц после возвращения из Уругвая, однако напряженная работа и жизнь в разных городах заставила отложить событие. И тут в судьбу молодых людей вновь вмешался случай: после финальной жеребьевки в Москве в декабре 2017 года стало известно, что в Самаре пройдет футбольная игра между двумя сборными России и Уругвая.

"Мы любим футбол и, конечно, не остались бы в стороне от такого важного события, как чемпионат мира, - говорит Евгений. - Поэтому посчитали, что это счастливый знак, которому необходимо следовать".

Несмотря на то что 25 июня приходится на понедельник - нерабочий день для органов ЗАГС, - это не стало препятствием к исполнению мечты. Сотрудники Дворца бракосочетаний, привыкшие в своей работе к различным незапланированным ситуациям, прониклись историей любви молодых людей и решили пойти им навстречу. Так что в назначенный день, в преддверии исторического матча, жениха и невесту во Дворце бракосочетаний встречали родственники и многочисленные друзья. Событие привлекло внимание не только местных СМИ, но и центральных каналов. В прямом эфире ребята пожелали российским футболистам удачи и призвали россиян поддержать свою команду.

Затем под вспышки фотокамер Евгений Осипов забил первый "семейный" гол в символические футбольные ворота.

Торжественную церемонию провела начальник Дворца бракосочетания Юлия Бурова.

"Сегодня в самом сердце России мы стали свидетелями необыкновенной истории любви, которой неподвластны ни время, ни расстояние, - сказала Юлия Бурова. - Впереди у вас - жизнь, наполненная теплом и взаимопониманием".

После клятв в супружеской верности и любви молодые люди обменялись кольцами. Первый подарок новой семье вручили от имени главы региона Дмитрия Азарова - макет стадиона "Самара Арена", два билета на VIP-трибуну на фестиваль болельщиков FIFA и два билета на сегодняшний матч между сборными Уругвая и России.

Этот сюрприз стал еще одним осуществлением мечты для молодоженов - ранее они признались, что не успели вовремя приобрести заветные билеты на трибуну стадиона "Самара Арена" и собирались смотреть игру в фан-зоне на площади Куйбышева. Так что свадебный подарок от Дмитрия Азарова они встретили с особым ликованием.

"Будем болеть за сборную России, - признались молодожены. - Ну и, конечно, немножко за сборную Уругвая - страны, которая навсегда соединила наши сердца".

Главный документ молодоженам вручил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов:

- Это удивительно, что в день исторического матча в Самаре родилась новая семья. Кстати, в семейной жизни многое есть и от футбола. Это командная игра, где успех зависит от взаимопонимания, действий капитана и надежной защиты. Я желаю этой красивой паре счастья и благополучия.