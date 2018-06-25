Дмитрий Азаров подарил молодой самарской семье два билета на матч Россия - Уругвай

День 25 июня 2018 года навсегда войдет в историю Самарской губернии благодаря футбольному матчу между сборными России и Уругвая. Миллионы болельщиков по всему миру будут с замиранием сердца наблюдать за игрой. Но есть и те, для кого эта знаменательная дата совпала с главным событием в их жизни - рождением новой семьи.
В торжественном зале Дворца бракосочетаний в Самаре состоялась церемония регистрации брака между молодыми людьми, познакомившимися в Уругвае.
История знакомства Евгения Осипова и Анны Шаль может стать сценарием к романтическому фильму. Они оба работают в международной IT-компании NetCracker. Евгений живет в Тольятти, Анна - коренная самарчанка. До того они общались исключительно по работе посредством электронной почты, никогда прежде не встречаясь. И наверное, никогда не встретились бы, если бы в июле прошлого года их обоих не отправили в рабочую командировку в Уругвай.
Для Анны это была первая поездка в далекую экзотическую страну, для Евгения - третья. Молодые люди сразу подружились. В свободное от работы время учились танцевать латиноамериканские танцы и проникались латиноамериканским колоритом.
"Уругвай - очень жаркая, солнечная страна на берегу Атлантического океана, здесь живут дружелюбные, темпераментные и эмоциональные люди, - рассказывает Анна. - Конечно, эта мощная энергетика передалась и нам".
По словам Евгения, Анна приглянулась ему сразу: парень почувствовал, что именно с ней он готов пройти рука об руку всю жизнь. Девушка признается, что тоже сердцем поняла: этот мужчина предназначен ей судьбой.
Предложение руки и сердца прозвучало во время деловой поездки в Рио-Де-Жанейро. Решили сыграть свадьбу в сентябре, через месяц после возвращения из Уругвая, однако напряженная работа и жизнь в разных городах заставила отложить событие. И тут в судьбу молодых людей вновь вмешался случай: после финальной жеребьевки в Москве в декабре 2017 года стало известно, что в Самаре пройдет футбольная игра между двумя сборными России и Уругвая.
"Мы любим футбол и, конечно, не остались бы в стороне от такого важного события, как чемпионат мира, - говорит Евгений. - Поэтому посчитали, что это счастливый знак, которому необходимо следовать".
Несмотря на то что 25 июня приходится на понедельник - нерабочий день для органов ЗАГС, - это не стало препятствием к исполнению мечты. Сотрудники Дворца бракосочетаний, привыкшие в своей работе к различным незапланированным ситуациям, прониклись историей любви молодых людей и решили пойти им навстречу. Так что в назначенный день, в преддверии исторического матча, жениха и невесту во Дворце бракосочетаний встречали родственники и многочисленные друзья. Событие привлекло внимание не только местных СМИ, но и центральных каналов. В прямом эфире ребята пожелали российским футболистам удачи и призвали россиян поддержать свою команду.
Затем под вспышки фотокамер Евгений Осипов забил первый "семейный" гол в символические футбольные ворота.
Торжественную церемонию провела начальник Дворца бракосочетания Юлия Бурова.
"Сегодня в самом сердце России мы стали свидетелями необыкновенной истории любви, которой неподвластны ни время, ни расстояние, - сказала Юлия Бурова. - Впереди у вас - жизнь, наполненная теплом и взаимопониманием".
После клятв в супружеской верности и любви молодые люди обменялись кольцами. Первый подарок новой семье вручили от имени главы региона Дмитрия Азарова - макет стадиона "Самара Арена", два билета на VIP-трибуну на фестиваль болельщиков FIFA и два билета на сегодняшний матч между сборными Уругвая и России.
Этот сюрприз стал еще одним осуществлением мечты для молодоженов - ранее они признались, что не успели вовремя приобрести заветные билеты на трибуну стадиона "Самара Арена" и собирались смотреть игру в фан-зоне на площади Куйбышева. Так что свадебный подарок от Дмитрия Азарова они встретили с особым ликованием.
"Будем болеть за сборную России, - признались молодожены. - Ну и, конечно, немножко за сборную Уругвая - страны, которая навсегда соединила наши сердца".
Главный документ молодоженам вручил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов:
- Это удивительно, что в день исторического матча в Самаре родилась новая семья. Кстати, в семейной жизни многое есть и от футбола. Это командная игра, где успех зависит от взаимопонимания, действий капитана и надежной защиты. Я желаю этой красивой паре счастья и благополучия.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.