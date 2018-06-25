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Туризм Общество

В Жигулевском заповеднике продолжается обустройство пешеходных маршрутов

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам авторитетного регионального конкурса "ЭкоЛидер-2017" Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина признан одним из лучших в номинации "Экологическая организация". Заповедник продолжает развивать познавательный туризм и обустраивать маршрут на Стрельную гору.

Фото: Екатерина Климова

Познавательный туризм и эколого-просветительская работа - одно из трех направлений деятельности заповедника, наряду с сохранностью территории и научными исследованиями, которые ведутся здесь на протяжении десятилетий. В этом году здесь развернулась работа по обустройству горы Стрельной - одного из двух открытых маршрутов заповедника.

Основная задача - сделать пребывание туристов на заповедной территории более комфортным и безопасным. Для этого создан проект дополнительной 600-метровой пешеходной тропы, ведущей на Стрельную гору. Дорога поднимается на опоры, чтобы уменьшить нагрузку на грунт, и ограждается для повышения безопасности туристов.

В ближайшей перспективе - обустройство дороги, ведущей на гору. "Когда оба этих проекта получат реальное воплощение, ими по праву можно будет гордиться, - считает директор заповедника Юрий Краснобаев, - потому что они не только помогают сберечь заповедные места, но и служат наглядным примером бережного отношения к природе, воспитывающего ответственность перед ее уязвимой красотой".

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