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Футбол Спорт

Болельщица сборной России из Пятигорска: желаем нашей команде победы

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии футбольного матча Россия-Уругвай корреспондент Волга Ньюс поговорил с Ларисой - болельщицей сборной России из Пятигорска, приехавшей поддержать сборную.

"Очень понравилась набережная. Удивило, что есть в Самаре такой пляж - песчаный, очень чистый, красивый. Мы даже завтра пойдем туда купаться. Сегодня посмотрим на ваш стадион, поболеем за нашу команду. Желаем ей удачи, выигрыша и выхода в следующий круг", - сказала Лариса.

Болельщица уже побывала на некоторых играх чемпионата: "Мы были в Нижнем Новгороде на игре Корея - Швеция, в Казани на матче Иран - Мексика. Иранские болельщики - это нечто. Мы не видели и не слышали ничего вокруг себя, кроме болельщиков Ирана".

"После Самары поедем в Саранск, Ростов и Сочи. Получается такой тур по России. Никогда не были здесь - в центре страны. Посмотрели города, все очень понравилось. Нас удивила Казань - гостеприимством, чистотой. Самара не отстает, но мы пока не все посмотрели, у нас еще два дня. Возможно, Самара и переплюнет Казань", - поделилась впечатлениями Лариса.

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