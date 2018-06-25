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В Самарской области выросла деловая активность

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI), замеры которого регулярно проводят Промсвязьбанк и ОПОРА России, по итогам 1 кв. 2018 года повысился сразу на 8,5 пункта, достигнув отметки 53,7 п. Это свидетельствует о росте деловой активности в регионе: согласно механике проведения исследования, позитивная тенденция фиксируется только при значении Индекса выше 50 пунктов, но ниже 50 пунктов интерпретируется как спад.

Отмечается, что в 1 квартале 2018 года увеличилась доля предпринимателей, почувствовавших улучшение условий для ведения бизнеса в Самарской области (с 10% до 19%) при одновременном сокращении числа фиксирующих ухудшение (с 45% до 26%). Незначительно выросла доля предпринимателей, отмечающих рост выручки (с 24% до 25%), но заметно сократилось число фиксирующих ее снижение (с 42% до 35%). На 2 кв. бизнесмены также дают позитивный прогноз: увеличения выручки ждут 40% от опрошенных, а снижения - 22%. Доля предпринимателей, отмечающих легкость получения займов, выросла с 29% до 36%. В начале года отказ в выдаче кредита получили только 9% от числа тех, кто обращался в банк. До 10% (против 20% кварталом ранее) снизилось число предпринимателей, сокращающих вложения в бизнес, и с 16% до 21% выросла доля тех, кто инвестиции увеличивает. Более того, во 2 квартале наращивать инвестиции планируют 25% от опрошенных, сокращать - только 5%.

Единственная компонента индекса, показавшая отрицательную динамику, - кадры. Число предпринимателей, сокращающих штат, превысило число его увеличивающих. При этом доля первых выросла с 13% до 19%, а вторых - упала с 9% до 7%. Однако во 2 квартале ситуация может измениться: увеличивать штат планируют 13%, а сокращать - 10%.

Промсвязьбанк и "ОПОРА РОССИИ" реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - "Индекс Опоры RSBI" с середины 2014 года. Индекс рассчитывается на основе опроса более 2 000 руководителей компаний малого и среднего бизнеса в 24 регионах России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе (торговля, сфера услуг и производство) и в разрезе размера бизнеса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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