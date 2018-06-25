В Самарской области выросла деловая активность

Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса (Индекс RSBI), замеры которого регулярно проводят Промсвязьбанк и ОПОРА России, по итогам 1 кв. 2018 года повысился сразу на 8,5 пункта, достигнув отметки 53,7 п. Это свидетельствует о росте деловой активности в регионе: согласно механике проведения исследования, позитивная тенденция фиксируется только при значении Индекса выше 50 пунктов, но ниже 50 пунктов интерпретируется как спад.

Отмечается, что в 1 квартале 2018 года увеличилась доля предпринимателей, почувствовавших улучшение условий для ведения бизнеса в Самарской области (с 10% до 19%) при одновременном сокращении числа фиксирующих ухудшение (с 45% до 26%). Незначительно выросла доля предпринимателей, отмечающих рост выручки (с 24% до 25%), но заметно сократилось число фиксирующих ее снижение (с 42% до 35%). На 2 кв. бизнесмены также дают позитивный прогноз: увеличения выручки ждут 40% от опрошенных, а снижения - 22%. Доля предпринимателей, отмечающих легкость получения займов, выросла с 29% до 36%. В начале года отказ в выдаче кредита получили только 9% от числа тех, кто обращался в банк. До 10% (против 20% кварталом ранее) снизилось число предпринимателей, сокращающих вложения в бизнес, и с 16% до 21% выросла доля тех, кто инвестиции увеличивает. Более того, во 2 квартале наращивать инвестиции планируют 25% от опрошенных, сокращать - только 5%.

Единственная компонента индекса, показавшая отрицательную динамику, - кадры. Число предпринимателей, сокращающих штат, превысило число его увеличивающих. При этом доля первых выросла с 13% до 19%, а вторых - упала с 9% до 7%. Однако во 2 квартале ситуация может измениться: увеличивать штат планируют 13%, а сокращать - 10%.

Промсвязьбанк и "ОПОРА РОССИИ" реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - "Индекс Опоры RSBI" с середины 2014 года. Индекс рассчитывается на основе опроса более 2 000 руководителей компаний малого и среднего бизнеса в 24 регионах России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе (торговля, сфера услуг и производство) и в разрезе размера бизнеса.