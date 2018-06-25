Иван из Тобольска: "Самара понравилась, но надеюсь, что больше всего понравится сегодняшний матч"

Иван из Тобольска рассказал корреспонденту Волга Ньюс о своих впечатлениях от Самары и ожиданиях от сегодняшней игры сборной России по футболу.

Чтобы попасть из Тобольска на матч, Иван проехал 1,5 тыс. км на машине. "Самара понравилась, только очень жарко. Когда я выезжал, было всего восемь градусов тепла, а здесь +30 градусов. Мы вчера купались, по набережной прошлись. Вода в Волге нормальная, у нас на Севере, наверное, даже потеплее", - рассказал о впечатлениях болельщик.

"Сегодня идем на футбол, через два часа уже поедем на стадион. Надеюсь, больше всего в Самаре понравится сегодняшний матч", - поделился ожиданиями Иван.