Иван из Тобольска: "Самара понравилась, но надеюсь, что больше всего понравится сегодняшний матч"

Иван из Тобольска рассказал корреспонденту Волга Ньюс о своих впечатлениях от Самары и ожиданиях от сегодняшней игры сборной России по футболу.
Чтобы попасть из Тобольска на матч, Иван проехал 1,5 тыс. км на машине. "Самара понравилась, только очень жарко. Когда я выезжал, было всего восемь градусов тепла, а здесь +30 градусов. Мы вчера купались, по набережной прошлись. Вода в Волге нормальная, у нас на Севере, наверное, даже потеплее", - рассказал о впечатлениях болельщик.
"Сегодня идем на футбол, через два часа уже поедем на стадион. Надеюсь, больше всего в Самаре понравится сегодняшний матч", - поделился ожиданиями Иван.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?