Болельщики Игорь и Олег из Оренбурга: после победы сборной России сегодня еще раз искупаемся в Волге

Болельщики сборной России Игорь и Олег из Оренбурга уверены, что Россия победит в сегодняшней игре с Уругваем.

"Конечно же, мы победим!" - ответили парни на вопрос об ожиданиях от матча. По мнению Олега, сборная России одержит победу со счетом 2:1, а по мнению Игоря - 5:0.

"Первое, куда мы пошли в Самаре, - это пивзавод, набережная, в Волге купались, вода очень бодрит. После матча, после победы обязательно вернемся и еще искупаемся", - сказали парни.

"Самара бесподобна! Шикарная погода, болельщики, волонтеры - все очень благоприятствует проведению сегодняшнего матча. Мы были на площади Куйбышева, там все клево сделано, болельщики очень дружелюбны. Все в Самаре шикарно и девчонки классные", - поделились впечатлениями оренбуржцы.