Болельщик из Саратова: "Россия победит Уругвай со счетом 2:0"

"Россия победит Уругвай со счетом 2:0", - такой прогноз на предстоящую игру сборной на "Самара Арене" дал болельщик из Саратова по имени Владислав.

Как рассказал молодой человек в беседе с корреспондентом Волга Ньюс, хотя он уже успел посмотреть Самару и счел ее очень уютной и красивой, но все же надеется, что в нашем городе самые сильные впечатления у него останутся именно от футбола.