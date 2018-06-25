Болельщики, направляющиеся на стадион, уверены, что сборная России победит, как минимум, со счетом 2:1

Болельщики сборной России в очереди в шаттл, следующий на стадион, рассказали корреспонденту Волга Ньюс о своих прогнозах на сегодняшний матч.
"Сегодня счет будет 2:0", - считают болельщики из Липецка.
"Наши победят. 2:1 в нашу пользу", - уверен болельщик из Химок.
Болельщики из Москвы о Самаре: "Прекрасный город, мы здесь третий день уже, приехали еще в выходные. Искупались, походили по барам, всем довольны. Девушки красивые у вас и пиво вкусное. Сегодня 2:1 выиграем, Дзюба забьет".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?