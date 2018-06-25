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Программа лояльности Ростелекома удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018: наград в двух номинациях удостоена компания "Ростелеком". Организаторы премии - Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал "Библиотека лояльности", стратегический партнер - Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

В номинации "Лучшая программа лояльности в телекоме" победила программа "Бонус" компании "Ростелеком".

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа "Бонус" своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта "Дети на льду. Звезды", возможность увидеть в своем городе легендарный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба "Зенит", участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Федеральная программа лояльности "Бонус" предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами Ростелекома. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе "Программа "Бонус" Единого личного кабинета абонента Ростелекома. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

В номинации "Геймификация года - лучшая программа лояльности с использованием игровых техник" победил проект "Онлайн-игра "Тайна заколдованной башни", организованный компаниями "Ростелеком" и Alamics.

Участники игры отправлялись на поиски сокровищ, скрытых за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь, нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки способны их преодолеть. Главные призы за победу в онлайн-игре "Тайна заколдованной башни" - три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.

Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы - скидки в размере 50% или 100% на услуги "Ростелекома". А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз - поездка в сказочную Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

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А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

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Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

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