Для резидентов ОЭЗ "Тольятти" могут понизить ставки налога на прибыль организаций.

Об этом 25 июня на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы сообщил первый замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов.

По решению членов комитета поправки в региональные законы "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Самарской области" и "О транспортном налоге" рекомендованы к принятию в двух чтениях.

Михаил Жданов отметил, что проект поправок в закон о пониженных ставках налога на прибыль организаций разработан в целях улучшения инвестиционного климата Самарской области. Согласно действующей редакции закона, для резидентов особой экономической зоны "Тольятти" установлена пониженная ставка налога на прибыль в размере: 0% на период до 31 декабря 2018 г., 3% - с 2019 г. по 2020 г., 7% - с 2021 г. по 2022 г., 10% - с 2023 г. по 2024 г., 13,5% - с 2025 г. и далее. Налог по таким ставкам платят резиденты в том случае, если они получают прибыль при условии ведения раздельного учета доходов и расходов, полученных при осуществлении деятельности на территории ОЭЗ и за ее пределами.

По информации Михаила Жданова, в других регионах, где есть ОЭЗ промышленно-производственного характера, действуют более выгодные условия размещения для резидентов. Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность губернии, предложено установить для резидентов ОЭЗ "Тольятти" пониженные ставки налога на прибыль, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, в размере: 0% - в течение пяти лет, 5% - в период с шестого по 10 год включительно, 13,5% - по истечении 10 лет.

Кроме того, согласно закону "О транспортном налоге", резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты транспортного налога на пять лет с момента постановки на учет транспортного средства. Разработчики законопроекта предлагают увеличить срок предоставления льготы до 10 лет.