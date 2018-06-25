Для резидентов ОЭЗ "Тольятти" могут понизить ставки налога на прибыль организаций.
Об этом 25 июня на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы сообщил первый замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов.
По решению членов комитета поправки в региональные законы "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Самарской области" и "О транспортном налоге" рекомендованы к принятию в двух чтениях.
Михаил Жданов отметил, что проект поправок в закон о пониженных ставках налога на прибыль организаций разработан в целях улучшения инвестиционного климата Самарской области. Согласно действующей редакции закона, для резидентов особой экономической зоны "Тольятти" установлена пониженная ставка налога на прибыль в размере: 0% на период до 31 декабря 2018 г., 3% - с 2019 г. по 2020 г., 7% - с 2021 г. по 2022 г., 10% - с 2023 г. по 2024 г., 13,5% - с 2025 г. и далее. Налог по таким ставкам платят резиденты в том случае, если они получают прибыль при условии ведения раздельного учета доходов и расходов, полученных при осуществлении деятельности на территории ОЭЗ и за ее пределами.
По информации Михаила Жданова, в других регионах, где есть ОЭЗ промышленно-производственного характера, действуют более выгодные условия размещения для резидентов. Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность губернии, предложено установить для резидентов ОЭЗ "Тольятти" пониженные ставки налога на прибыль, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, в размере: 0% - в течение пяти лет, 5% - в период с шестого по 10 год включительно, 13,5% - по истечении 10 лет.
Кроме того, согласно закону "О транспортном налоге", резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты транспортного налога на пять лет с момента постановки на учет транспортного средства. Разработчики законопроекта предлагают увеличить срок предоставления льготы до 10 лет.
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???