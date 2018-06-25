Самарский СПИД-центр провел экспресс-тестирование посетителей парка им. Гагарина

В дни проведения ЧМ-2018 в Самаре областной СПИД-центр организует ряд акций по экспресс-тестированию на ВИЧ под девизом "Спорт против ВИЧ!" В субботу, 23 июня, мобильная лаборатория развернулась в парке им. Гагарина.

Акция состоялась при активной поддержке волонтеров и активистов Самарского Дома молодежи. Добровольцы раздавали посетителям парка информационные буклеты о профилактике ВИЧ, выполненные в футбольной стилистике, и приглашали узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут.

Многие самарцы специально приехали в парк, чтобы пройти экспресс-тест по слюне и задать медикам интересующие вопросы. Самый частый вопрос: почему через слюну заразиться ВИЧ нельзя, а определить наличие вируса в организме можно? Как поясняют врачи, экспресс-диагностика определяет наличие в слюне антител к ВИЧ, а не самого вируса. Содержание ВИЧ в слюне настолько мало, что этот путь заражения полностью исключен.

Всего за два часа работы мобильной лаборатории было протестировано более 120 человек, три результата теста - положительные.