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Футбол Спорт

Евгений Дзичковский: "Устроит даже поражение - при хорошей игре"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пресс-центр "Самара Арены" перед матчем Уругвай - Россия практически полон. В Самаре работают журналисты с разных концов земного шара. Шеф-редактор сайта телеканала "Матч ТВ" Евгений Дзичковский признался, что не был в Самаре уже около десяти лет.

"Новый стадион посетил вчера во время тренировок. Арена хорошая, но вот логистика немного странная. Чтобы доехать, допустим, с Металлурга, нужно сначала добраться до центра города, а потом сесть на шаттл. На такси дорога занимает несколько минут, но потом приходится пару километров идти пешком", - удивляется журналист.

"В сегодняшнем матче меня устроило бы даже поражение - при хорошей игре. Ведь главное - то, что мы еще не поняли, что наша сборная собой представляет, - анализирует ситуацию Евгений Дзичковский. - В матче с Саудовской Аравией все было понятно. В игре с Египтом долго не могли забить, и дело пошло только после автогола. А сегодня мы сыграем с действительно сильным соперником. На Кубке конфедераций и в товарищеских матчах до начала чемпионата сильным соперникам сборная проигрывала. Как будет сегодня? Могут поберечь Головина, у которого есть желтая карточка, могут поберечь Жиркова... Хотя, мне кажется, не стоит никого беречь - до следующей игры будет время восстановиться, и ни в коем случае нельзя позволить себе на один матч расслабиться".

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