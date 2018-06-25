Городские службы подготовились к матчу Уругвай - Россия

В понедельник, 25 июня, глава Самары Елена Лапушкина провела очередное еженедельное совещание. Единственным вопросом на повестке дня стало состояние городских улиц перед, во время и после проведения матча Уругвай - Россия.

Руководители городских департаментов заверили, что все службы работают в усиленном режиме. Большое внимание уделяется уборке урн и мусорных контейнеров, чистоте трамвайных и автобусных остановок, а также состоянию общественных туалетов.

Под особым контролем властей находятся "Последняя миля" стадиона "Самара Арена", фан-зона на площади им. Куйбышева и самарская набережная.

Уделяется внимание транспортному обеспечению.

"Транспортные средства должны быть чистыми, персонал - опрятным и доброжелательным. Также необходимо громче объявлять остановки, чтобы гости города не сбились с пути", - поручил первый заместитель главы города Александр Карпушкин.

Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова рассказала о работе шатров гостеприимства, которые оказывают гостям транспортную и иную помощь.

"С утра наши волонтеры встретили три поезда с гостями, среди которых есть и инвалиды-колясочники. По их просьбе мы доставили их на съемные квартиры и на доступный пляж", - сказала Найденова.



Глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Виталий Шишкин сообщил, что в день матча будет усилено патрулирование улиц. Помимо сотрудников полиции, следить за безопасностью будут представители казачества и сотрудники народных дружин.