Министр спорта Уругвая: "Россия организовала лучший чемпионат мира в истории футбола"

В понедельник, 25 июня, в городском пресс-центре Самары - города-организатора ЧМ-2018 прошла совместная пресс-конференция министра спорта РФ Павла Колобкова, министра спорта Уругвая Фернандо Касереса и президента олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе.

Встреча со СМИ прошла в формате видеоконференции, которая связала медиацентры всех 11 городов, принимающих матчи мундиаля.

В начале встречи глава Минспорта России поделился ожиданиями от матча между сборными России и Уругвая. Он отметил, что российская команда на групповом этапе показала интересную игру и выполнила одну из задач - вышла в плей-офф. Уругвай также обеспечил себе место в 1/8 финала.

"Думаю, что сегодня нас ожидает очень интересная игра. Обе команды будут настроены на результат, на победу. Я прочитал интервью Станислава Черчесова и уверен: никто не будет думать, как поберечь свои силы", - сказал Павел Колобков.

Он выразил надежду, что "Самара Арена" принесет удачу национальной команде: "Лучший стадион - там, где наша команда побеждает. Надеюсь, и самарский стадион станет для российской команды удачным".

Министр обратил внимание, что футбольная арена уже стала визитной карточкой Самары. "Красивейший стадион. Думаю, что те, кто сегодня придет на арену, в этом убедятся", - сказал он.

Фернандо Касерес и Хулио Маглионе, в свою очередь, положительно отозвались об организации ЧМ-2018 в России. Высокую оценку гостей получили спортивные объекты, транспортная инфраструктура и, конечно, гостеприимство россиян.

"Вы организовали лучший чемпионат мира в истории футбола", - заявил Фернандо Касерес.

Также на пресс-конференции было отмечено, что Россия и Уругвай тесно сотрудничают и после ЧМ-2018 действующий договор между странами будет пролонгирован. Также, по словам Павла Колобкова, Россия намерена наладить тесные контакты со всеми странами Латинской Америки.

В качестве подтверждения партнерских отношений гости подарили Павлу Колобкову флаг Уругвая и майку национальной сборной. Министр спорта, в свою очередь, вручил Фернандо Касересу и Хулио Маглионе конструкторы "Самара Арена" и футбольные мячи.