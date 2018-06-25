У входа на самарскую фан-зону - небывалый ажиотаж

Перед началом матча Россия - Уругвай на фан-зоне на пл. Куйбышева в Самаре - небывалый ажиотаж и очереди.
Люди, собирающиеся войти на фан-зону, заполнили всю ширину улицы Красноармейской.
Напомним, вместимость площадки фан-феста - 20 тыс. человек.
На самой фан-зоне желающих поливают водой.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?