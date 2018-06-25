Жигулевская ГЭС поздравила выпускников города

Жигулевская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") провела традиционную акцию "Ученье - свет!" и поздравила выпускников школ Жигулевска. В 2018 году поздравления гидроэнергетиков приняли 210 ребят, 29 из них удостоились наград "За особые успехи в учебе". Торжественная церемония прошла на центральной площади города, завершился праздник салютом в честь медалистов.

Поздравить выпускников пришли родители, учителя, представители администрации Жигулевска и предприятий города. С напутственным словом к выпускникам обратился директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

"Уверен, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит прочным фундаментом для саморазвития и реализации в жизни. Среди вас - будущие инженеры, математики, врачи, педагоги, строители и химики. Где бы вы ни находились, какую бы ни выбрали стезю, пусть самым ярким воспоминанием для вас навсегда останется родная школа, учителя и верные школьные друзья. Желаю вам оправдать ожидания своих родителей, друзей, близких. Именно вам предстоит строить новое общество, определять экономическое и социальное развитие государства. Пусть ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!" - сказал он выпускникам.

Вручая подарки и цветы лучшим ученикам, Олег Леонов подчеркнул, что поддержка детей остается важнейшим направлением благотворительной программы Жигулевской ГЭС "Чистая энергия".