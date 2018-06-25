Жигулевская ГЭС поздравила выпускников города

Жигулевская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") провела традиционную акцию "Ученье - свет!" и поздравила выпускников школ Жигулевска. В 2018 году поздравления гидроэнергетиков приняли 210 ребят, 29 из них удостоились наград "За особые успехи в учебе". Торжественная церемония прошла на центральной площади города, завершился праздник салютом в честь медалистов.
Поздравить выпускников пришли родители, учителя, представители администрации Жигулевска и предприятий города. С напутственным словом к выпускникам обратился директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.
"Уверен, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит прочным фундаментом для саморазвития и реализации в жизни. Среди вас - будущие инженеры, математики, врачи, педагоги, строители и химики. Где бы вы ни находились, какую бы ни выбрали стезю, пусть самым ярким воспоминанием для вас навсегда останется родная школа, учителя и верные школьные друзья. Желаю вам оправдать ожидания своих родителей, друзей, близких. Именно вам предстоит строить новое общество, определять экономическое и социальное развитие государства. Пусть ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!" - сказал он выпускникам.
Вручая подарки и цветы лучшим ученикам, Олег Леонов подчеркнул, что поддержка детей остается важнейшим направлением благотворительной программы Жигулевской ГЭС "Чистая энергия".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)