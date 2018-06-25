В фан-зоне на пл. Куйбышева аншлаг

В самарской фан-зоне ЧМ-2018 ограничили вход болельщиков из-за аншлага, сообщают организаторы.

Напомним, максимальная нагрузка площадки 20 тыс. человек.

Ажиотаж связан с трансляцией матча Уругвай - Россия, проходящего на "Самара Арене".

Организаторы рекомендуют гостям чемпионата выбрать другие места для просмотра матча. Так трансляции ведутся в 140 самарских ресторанах и кафе.