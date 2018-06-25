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Футбол Спорт

Александр Мирзоян: "Самара - город больших футбольных талантов"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игру между сборными Уругвая и России на "Самара Арене" посетят ветераны футбола. Среди них - футболист бакинского "Нефтчи", ереванского "Арарата" и московского "Спартака", ныне президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Александр Мирзоян рассказал, что много раз бывал тогда еще в Куйбышеве в роли футболиста. "В первый раз играл против "Крыльев Советов" в Куйбышеве в 1968 году, еще на старом стадионе "Динамо", за "Нефтчи". Потом приезжал в Самару с "Араратом", "Спартаком". Практически всегда мы удачно здесь выступали. Отмечу, что Самара - это город больших футбольных талантов. Среди них - Галимзян Хусаинов, Борис Кох, Николай Осянин, Валерьян Панфилов, с которым мы сегодня здесь встретились. Сейчас я тоже нередко бывают в Самаре, здесь регулярно проводятся первенства России среди ветеранов. В местной федерации футбола горят желанием возродить самарские традиции", - считает Александр Мирзоян.

"Вижу, что в последнее время Самара очень изменилась в лучшую сторону. Заметно, что покрасили здания, сделали новые дороги, аэропорт. Стадион уже снаружи смотрится впечатляюще!" - отметил ветеран.

Чтобы превзойти сборную Уругвая, по мнению Александра Мирзояна, сборной России надо играть в свою игру. "А игра у команды есть. Если бы ее не было - не было бы и побед на чемпионате мира".

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