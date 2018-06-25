Жаркие стратдебаты прошли в Елховском районе

Продолжаются муниципальные сессии по разработке стратегий развития районов области с участием представителей Самарского государственного экономического университета - на этот раз десант ученых СГЭУ высадился в Елховском районе.
Традиционно в работе сессии участвовали представители 14 ключевых министерств региона, депутаты Самарской губернской думы, муниципальные органы власти и активные жители района.
Как заметила в своем приветственном слове глава Елховского района Наталья Павлова, в работу по планированию своего будущего они включены давно, и весной этого года уже прошло несколько заседаний рабочих групп с участием ученых СГЭУ.
Директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова рассказала об основных итогах уже проведенной учеными работы, обсуждений сильных и слабых сторон района. По мнению жителей, однозначно плюсы - река Кондурча, природные ресурсы, "самый вкусный картофель", который знают не только в области, но и за ее пределами. К сильным сторонам также можно отнести и образовательный центр: не каждый район может похвастаться столь современным учреждением. Кроме того, есть у района и школа искусств - тоже не распространенное явление для муниципальных образований.
Если говорить о минусах, самая больная проблема в районе - это проблема ЖКХ, в частности, старая НФС, которая уже не справляется с объемами, отчего в летние сезоны жители испытывают перебои с водоснабжением. Потому вполне понятен один из главных запросов елховчан на комфортную среду проживания.
Предварительно как главную цель своей стратегии жители предложили повышение доходов, качества жизни через комфортную среду проживания и развитую экономику.
Наталья Вадимовна отметила, что территория имеет важное преимущество - географическое расположение района (он находится в центре Тольяттинско-Самарско-Ульяновской агломерации): "Вы - не периферийный район, вам нельзя соглашаться на второстепенную роль. В доступности от вас - мегаполисы, современная трасса. При правильной расстановке приоритетов район может стать центром притяжения для молодежи".
Кроме того, по данным уже проведенных опросов, жители района в возрасте до 30 лет хотят открыть здесь собственный бизнес. В этой связи главный запрос от них - доступные кредиты, снижение процентной ставки, поддержка сбытовой деятельности, уменьшение бюрократической волокиты. И более 50 процентов молодых жителей не планируют уезжать из родных мест.
Далее собравшиеся разошлись по секциям: "Комфортная среда проживания", "Человеческий капитал", "Экономика будущего".
Несмотря на горячие споры, звучавшие на секциях, участники выступили экспертами, знающими и болеющими за район, поэтому в итоге пришли к согласию.
В завершение работы глава района Наталья Ивановна Павлова поблагодарила модераторов - ученых СГЭУ - за продуктивную работу, заметив, что все конкретные предложения по планам мероприятий, корректировке образа будущего района войдут в окончательный документ - итоги стратегической сессии, который будет в открытом доступе.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.