16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018 Утвержден новый генплан развития Тольятти Благоустройство прилегающей территории к стадиону "Самара Арена" выполнено по проекту питерского "ГеоСпецСтроя" Проектирование инженерно-транспортных сетей около "Самара Арены" обеспечил институт "Севзапинжтехнология" Новая трамвайная ветка к стадиону "Самара Арена" построена "ВТС Метро" с применением инновационных технологий

Муниципалитеты Экономическая политика

Жаркие стратдебаты прошли в Елховском районе

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

Продолжаются муниципальные сессии по разработке стратегий развития районов области с участием представителей Самарского государственного экономического университета - на этот раз десант ученых СГЭУ высадился в Елховском районе.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Традиционно в работе сессии участвовали представители 14 ключевых министерств региона, депутаты Самарской губернской думы, муниципальные органы власти и активные жители района.

Как заметила в своем приветственном слове глава Елховского района Наталья Павлова, в работу по планированию своего будущего они включены давно, и весной этого года уже прошло несколько заседаний рабочих групп с участием ученых СГЭУ.

Директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова рассказала об основных итогах уже проведенной учеными работы, обсуждений сильных и слабых сторон района. По мнению жителей, однозначно плюсы - река Кондурча, природные ресурсы, "самый вкусный картофель", который знают не только в области, но и за ее пределами. К сильным сторонам также можно отнести и образовательный центр: не каждый район может похвастаться столь современным учреждением. Кроме того, есть у района и школа искусств - тоже не распространенное явление для муниципальных образований.

Если говорить о минусах, самая больная проблема в районе - это проблема ЖКХ, в частности, старая НФС, которая уже не справляется с объемами, отчего в летние сезоны жители испытывают перебои с водоснабжением. Потому вполне понятен один из главных запросов елховчан на комфортную среду проживания.

Предварительно как главную цель своей стратегии жители предложили повышение доходов, качества жизни через комфортную среду проживания и развитую экономику.

Наталья Вадимовна отметила, что территория имеет важное преимущество - географическое расположение района (он находится в центре Тольяттинско-Самарско-Ульяновской агломерации): "Вы - не периферийный район, вам нельзя соглашаться на второстепенную роль. В доступности от вас - мегаполисы, современная трасса. При правильной расстановке приоритетов район может стать центром притяжения для молодежи".

Кроме того, по данным уже проведенных опросов, жители района в возрасте до 30 лет хотят открыть здесь собственный бизнес. В этой связи главный запрос от них - доступные кредиты, снижение процентной ставки, поддержка сбытовой деятельности, уменьшение бюрократической волокиты. И более 50 процентов молодых жителей не планируют уезжать из родных мест.

Далее собравшиеся разошлись по секциям: "Комфортная среда проживания", "Человеческий капитал", "Экономика будущего".

Несмотря на горячие споры, звучавшие на секциях, участники выступили экспертами, знающими и болеющими за район, поэтому в итоге пришли к согласию.

В завершение работы глава района Наталья Ивановна Павлова поблагодарила модераторов - ученых СГЭУ - за продуктивную работу, заметив, что все конкретные предложения по планам мероприятий, корректировке образа будущего района войдут в окончательный документ - итоги стратегической сессии, который будет в открытом доступе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Артем М. 20 октября 2016 16:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Ekaterina Dronova 21 января 2016 09:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 11:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

Genry Pirat 18 июня 2015 08:43 В Новокуйбышевске построят каток с искусственным льдом за 351 млн рублей

и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1