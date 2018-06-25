Жаркие стратдебаты прошли в Елховском районе

Продолжаются муниципальные сессии по разработке стратегий развития районов области с участием представителей Самарского государственного экономического университета - на этот раз десант ученых СГЭУ высадился в Елховском районе.

Традиционно в работе сессии участвовали представители 14 ключевых министерств региона, депутаты Самарской губернской думы, муниципальные органы власти и активные жители района.

Как заметила в своем приветственном слове глава Елховского района Наталья Павлова, в работу по планированию своего будущего они включены давно, и весной этого года уже прошло несколько заседаний рабочих групп с участием ученых СГЭУ.

Директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова рассказала об основных итогах уже проведенной учеными работы, обсуждений сильных и слабых сторон района. По мнению жителей, однозначно плюсы - река Кондурча, природные ресурсы, "самый вкусный картофель", который знают не только в области, но и за ее пределами. К сильным сторонам также можно отнести и образовательный центр: не каждый район может похвастаться столь современным учреждением. Кроме того, есть у района и школа искусств - тоже не распространенное явление для муниципальных образований.

Если говорить о минусах, самая больная проблема в районе - это проблема ЖКХ, в частности, старая НФС, которая уже не справляется с объемами, отчего в летние сезоны жители испытывают перебои с водоснабжением. Потому вполне понятен один из главных запросов елховчан на комфортную среду проживания.

Предварительно как главную цель своей стратегии жители предложили повышение доходов, качества жизни через комфортную среду проживания и развитую экономику.

Наталья Вадимовна отметила, что территория имеет важное преимущество - географическое расположение района (он находится в центре Тольяттинско-Самарско-Ульяновской агломерации): "Вы - не периферийный район, вам нельзя соглашаться на второстепенную роль. В доступности от вас - мегаполисы, современная трасса. При правильной расстановке приоритетов район может стать центром притяжения для молодежи".

Кроме того, по данным уже проведенных опросов, жители района в возрасте до 30 лет хотят открыть здесь собственный бизнес. В этой связи главный запрос от них - доступные кредиты, снижение процентной ставки, поддержка сбытовой деятельности, уменьшение бюрократической волокиты. И более 50 процентов молодых жителей не планируют уезжать из родных мест.

Далее собравшиеся разошлись по секциям: "Комфортная среда проживания", "Человеческий капитал", "Экономика будущего".

Несмотря на горячие споры, звучавшие на секциях, участники выступили экспертами, знающими и болеющими за район, поэтому в итоге пришли к согласию.

В завершение работы глава района Наталья Ивановна Павлова поблагодарила модераторов - ученых СГЭУ - за продуктивную работу, заметив, что все конкретные предложения по планам мероприятий, корректировке образа будущего района войдут в окончательный документ - итоги стратегической сессии, который будет в открытом доступе.