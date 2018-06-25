Сборная России по футболу впервые сыграла в Самаре

На "Самара Арене" завершился матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в группе А. В нем встречались сборные Уругвая и России, к моменту начала игры уже обеспечившие себе выход из группы и участие в плей-офф. Однако оставалось неясным, кто из них займет в группе первое место, а кто - второе.

В составе команды Станислава Черчесова были изменения по сравнению с предыдущими играми. Так, не играл с первых минут лидер команды Александр Головин. На его счету уже есть желтая карточка на этом чемпионате мира, и если бы он получил в игре с Уругваем вторую, то пропускал бы матч 1/8 финала.

Опасался Станислав Черчесова не зря. Игра получилась достаточно жесткой, и судья предъявил игрокам сборной России несколько желтых карточек. В частности, защитник Игорь Смольников в середине первого тайма получил предупреждение за срыв атаки, а спустя десять минут - второе за грубую игру. И вынужден был досрочно покинуть поле, оставив команду в меньшинстве.

К тому моменту сборная России уже уступала со счетом 0:2. Первый гол россияне пропустили со штрафного - в ближний угол ворот со стандарта пробил Луис Суарес. Мяч прошел аккурат между перчатками вратаря сборной России Игоря Акинфеева и штангой.

Второй мяч влетел в ворота россиян после рикошета. Сборная Уругвая подавала угловой, откуда мяч был послан в поле, за пределы штрафной площади. Диего Ласкальт решился издали пробить по воротам и преуспел. Мяч срикошетил от Дениса Черышева, немного изменил траекторию полета и влетел в сетку ворот.

Во втором тайме команды упустили ряд верных моментов. Игорь Акинфеев не раз спасал свои ворота. Но на 90-й минуте уругвайцам удалось переиграть российского вратаря. Произошло это снова после подачи с углового. Первый удар по воротам Акинфеев парировал, но на добивание среагировать уже не мог, и Эдинсон Кавани установил окончательный счет в матче - 3:0.

Сборная Уругвая, одержав победы во всех трех матчах групповой стадии, набрала девять очков и заняла первое место в группе А. Сборная России с двумя победами и одним поражением набрала шесть баллов и стала второй.

В 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а сборная Уругвая - с командой, занявшей в квартете В вторую позицию. Имена соперников сборных России и Уругвая станут известны сегодня в полночь по самарскому времени после завершения игр в группе В.