Максим Орешкин посетил Самару и встретился с представителями самарского бизнеса

В понедельник, 25 июня, состоялся рабочий визит в Самару министра экономического развития РФ Максима Орешкина и президента общественной организации "Деловая Россия" Алексея Репика.

Руководители федеральных ведомств провели совместную встречу с активом регионального отделения "Деловой России", в их числе - наиболее активные представители бизнес-сообщества Самарской области. Встреча проходила при поддержке правительства Самарской области.

Приветствуя гостей и бизнес-сообщество от лица главы региона Дмитрия Азарова, врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко поблагодарил представителей "Деловой России" за активную позицию, совместную продуктивную работу по созданию инвестиционного климата региона и выразил надежду на конструктивное обсуждение проектов в рамках встречи.

Напомним, ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров уделил особое внимание развитию бизнеса и необходимости сосредоточиться на развитии предпринимательства на каждой отдельной территории с учетом мнения активного предпринимательского сообщества.

На встрече с федеральным министром более чем 80 бизнесменов задали свои вопросы о насущных проблемах, которые требуют решения на федеральном уровне.

Максим Орешкин в ходе встречи выразил готовность поддержать предложения самарского бизнеса по совершенствованию условий ведения бизнеса.

Тема экспорта вызвала живое обсуждение участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик выразили готовность оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать ряд мер на федеральном уровне: в частности, пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.

Алексей Репик прокомментировал: "Сейчас мы возвращаемся к старой идее - сильная Россия. Это Россия с диверсифицированной экономикой. Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежной продукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша".

Максим Орешкин, в свою очередь, отметил важность развития экспорта медицинских услуг из России: "Экспорт медицинских услуг, медицинский туризм станут важной, неотъемлемой частью российского экспорта услуг". Федеральное Минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг.