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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира в Истбурне

ЛОНДОН. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA Premier в Истбурне, уступив второй сеяной, чешке Каролине Плишковой, в трех партиях — 4:6, 6:2, 3:6, пишет championat.com.

По личным встречам Каролина повела со счетом 6-0.

Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Плишкова 12 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Плишковой станет или ее соотечественница Барбора Стрыцова (14), или хорватка Донна Векич.

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