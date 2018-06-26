Посмотреть матч Россия — Уругвай на фанфест в Самаре пришли около 20 тыс. человек

В заключительной игре группового этапа сборная России на "Самара Арене" уступила со счетом 0:3. Посмотреть матч на Фестиваль болельщиков FIFA пришли около 20 тыс. человек. Среди них были не только жители Самары, но и гости из множества городов России: Сургута, Нижневартовска, Лениногорска, Нижнего Тагила, Краснодара, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Саратова и других.

"Не получилось взять билет на стадион, поэтому матч мы решили смотреть на фанфесте. Хоть мы и долго добирались, но футбол того стоит", — рассказал болельщик из Красноярска.

После финального свистка фанаты делились своими впечатлениями об игре. "Тяжеловато наши играли, сказалось удаление одного игрока, да и было жарко. Но и оборона у Уругвая хорошая. Немного не хватило нашим игрокам взаимопонимания между с собой", — поделился мнением о матче болельщик Михаил Анашкин из Лениногорска.