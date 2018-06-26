Три самарских ракеты "Союз-СТ" запустят с экватора до конца года

Сразу три запуска ракет-носителей "Союз-СТ" производства самарского РКЦ "Прогресс" планируется осуществить с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 г., сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно назначен на 6 октября. Затем в ноябре планируется вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 г., как ожидается, завершит первый пуск "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета", — сказал он.