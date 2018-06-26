Три самарских ракеты "Союз-СТ" запустят с экватора до конца года

Сразу три запуска ракет-носителей "Союз-СТ" производства самарского РКЦ "Прогресс" планируется осуществить с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 г., сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
"Запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно назначен на 6 октября. Затем в ноябре планируется вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 г., как ожидается, завершит первый пуск "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета", — сказал он.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.