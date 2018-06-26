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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Три самарских ракеты "Союз-СТ" запустят с экватора до конца года

КУРУ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сразу три запуска ракет-носителей "Союз-СТ" производства самарского РКЦ "Прогресс" планируется осуществить с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 г., сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно назначен на 6 октября. Затем в ноябре планируется вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 г., как ожидается, завершит первый пуск "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета", — сказал он.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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