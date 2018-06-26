В Сызрани с балкона жилого дома упал четырехлетний малыш

В понедельник, 25 июня, около 17:00 на ул. Студенческой в Сызрани с балкона второго этажа выпал четырехлетний ребенок, об этом сообщили в управлении семьи, материнства и детства администрации Сызрани.

На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь, специалисты управления семьи, материнства и детства администрации Сызрани и ГКУ СО Центр "Семья" Западного округа.

По данным мэрии, ребенок остался жив. В момент падения малыша с балкона его мать находилась в другом помещении квартиры, и только после того, как соседи подняли шум, она выбежала на улицу.

"По сообщению очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии. Вероятнее всего — в алкогольном опьянении. Она оказывала сопротивление медикам в момент, когда работники здравоохранения пытались выяснить, какие получены травмы. Решить проблему помог совершеннолетний старший брат мальчика", — отметили в ведомстве.

В итоге ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, и в данный момент его здоровью ничего не угрожает.

"Ведется разбирательство происшествия, - сообщают в администрации Сызрани. — Данная семья в органах опеки на учете ранее не состояла. Известно, что произошедшему случаю предшествовали несколько печальных событий. По сообщению матери ребенка, в этом году семья потеряла кормильца — отца".