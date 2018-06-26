В Самаре расширяется подготовка по рабочим профессиям

Среднее профессиональное образование имеет исключительное значение для экономики Самарской области. Ведь учреждения именно этого уровня образования обеспечивают местные предприятия рабочими кадрами.
Преодоление кадрового дефицита на промышленных предприятиях области и города является приоритетным направлением развития системы довузовского профессионального образования. С этой целью по программам среднего профобразования в Самаре ведут подготовку 19 учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. Кроме того, в городе есть подведомственные другим министерствам медицинский колледж и хореографическое училище, государственное училище олимпийского резерва, девять учреждений среднего профобразования при вузах и шесть негосударственных образовательных организаций. Всего в них обучается около 35 тысяч человек по более чем 90 профессиям и специальностям.
Причем многие из них относятся к числу самых актуальных для современного рынка труда. "Президентом России перед системой образования поставлена задача: к 2020 году обеспечить в половине колледжей страны подготовку по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями, — констатирует и. о. руководителя Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Виктор Трунин (на фото). — Для ее решения ряд образовательных организаций нашего города уже прошел процедуру лицензирования и ведет подготовку по более чем 30 профессиям и специальностям, входящим в перечень Топ-50. И перечень этот будет расширяться".
Такой подход приводит к тому, что в течение последних трех лет после окончания техникумов и колледжей трудоустраивается порядка 70% выпускников. Большая роль в этом принадлежит и дуальному обучению, организованному на основании трехсторонних договоров с предприятиями города, для которых учреждения среднего профобразования и готовят кадры. При таком обучении теоретические знания студент получает в учебном заведении, а практические навыки закрепляет на производстве, где впоследствии при хороших результатах ему гарантировано рабочее место.
Об уровне подготовки в самарских колледжах говорят результаты движения WorldSkills Russia.
В 2017 году в нем приняли участие 169 студентов, и 36 из них стали призерами и победителями. Причем студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов впервые выиграл финал V Национального чемпионата в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".
В прошлом году Самарская область вошла в число пилотных регионов для апробации демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia в рамках государственной итоговой аттестации, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)