В Самаре расширяется подготовка по рабочим профессиям

Среднее профессиональное образование имеет исключительное значение для экономики Самарской области. Ведь учреждения именно этого уровня образования обеспечивают местные предприятия рабочими кадрами.

Преодоление кадрового дефицита на промышленных предприятиях области и города является приоритетным направлением развития системы довузовского профессионального образования. С этой целью по программам среднего профобразования в Самаре ведут подготовку 19 учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. Кроме того, в городе есть подведомственные другим министерствам медицинский колледж и хореографическое училище, государственное училище олимпийского резерва, девять учреждений среднего профобразования при вузах и шесть негосударственных образовательных организаций. Всего в них обучается около 35 тысяч человек по более чем 90 профессиям и специальностям.

Причем многие из них относятся к числу самых актуальных для современного рынка труда. "Президентом России перед системой образования поставлена задача: к 2020 году обеспечить в половине колледжей страны подготовку по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями, — констатирует и. о. руководителя Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Виктор Трунин (на фото). — Для ее решения ряд образовательных организаций нашего города уже прошел процедуру лицензирования и ведет подготовку по более чем 30 профессиям и специальностям, входящим в перечень Топ-50. И перечень этот будет расширяться".

Такой подход приводит к тому, что в течение последних трех лет после окончания техникумов и колледжей трудоустраивается порядка 70% выпускников. Большая роль в этом принадлежит и дуальному обучению, организованному на основании трехсторонних договоров с предприятиями города, для которых учреждения среднего профобразования и готовят кадры. При таком обучении теоретические знания студент получает в учебном заведении, а практические навыки закрепляет на производстве, где впоследствии при хороших результатах ему гарантировано рабочее место.

Об уровне подготовки в самарских колледжах говорят результаты движения WorldSkills Russia.

В 2017 году в нем приняли участие 169 студентов, и 36 из них стали призерами и победителями. Причем студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов впервые выиграл финал V Национального чемпионата в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".

В прошлом году Самарская область вошла в число пилотных регионов для апробации демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia в рамках государственной итоговой аттестации, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков.