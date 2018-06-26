ФНС удалось оспорить включение в реестр кредиторов оператора ТЦ "Империя" трех аффилированных его владельцам компаний

Арбитражный суд Поволжского округа по жалобе ФНС исключил ООО "Сапфир СМ" (159 млн руб.), ООО "Атриум" (113 млн руб.) и ООО "Сфера" (51 млн руб.) из реестра кредиторов оператора самарского ТРЦ "Империя" ООО "ПТК "Рейтинг", пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, с иском о несостоятельности организации в июне 2017 г. из-за долга в размере 119 млн руб. в суд обратилась ФНС. В сентябре суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В реестр кредиторов помимо налоговой службы вошли еще три компании. Как указано в материалах дела на сайте суда, долг оператора "Империи" перед ними возник по заключенным в 2007–2015 гг. договорам займа для увеличения площадей торгово-развлекательного центра.

Судя по данным "СПАРК-Интерфакс", владельцы компаний, которым задолжал "Рейтинг", в прошлом имели отношение к бизнесу "Империи". Собственник "Сферы" и "Атриума" Жанна Блажевич указывается бывшим собственником прекратившего деятельность ООО "Империя Плюс". После нее владельцем компании несколько лет было "ПТК "Рейтинг". Также в материалах дела на сайте суда указано, что Блажевич и Дмитрий Панченко зарегистрированы по одному адресу и имеют общих детей. Владельцу "Сапфира СМ" Гильфие Гатиной в прошлом принадлежали ООО "Империя-продукт" и ООО "Империя-фитнес".

Фискальный орган в апелляционной инстанции попытался оспорить включение близких должнику компаний в реестр кредиторов. Как говорили тогда эксперты, если налоговой службе удастся добиться этого, ей достанется статус главного кредитора. Однако суд отказал ФНС в требовании. В мае на собрании кредиторов представители "Сапфира СМ", "Атриума" и "Сферы" приняли решение заключить с банкротящейся компанией мировое соглашение и прекратить банкротство, но реализовать планы не удалось.

Кассационная инстанция по инициативе фискальной службы лишила организации статуса кредиторов. Как сказано в судебных документах, должник и кредиторы являются взаимозависимыми лицами, также все они замешаны в схеме уклонения "Рейтинга" от налогов.

Как поясняет партнер компании "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая, если собственники оператора "Империи" или связанные с ним организации не смогут отменить постановление кассационного суда или не станут этого делать, то при открытии конкурсного производства "Империю" выставят на торги. "Вернуть актив можно будет на правах покупателя, то есть собственникам придется выкупать ТЦ и земельный участок по рыночной цене. Для ФНС это, безусловно, выгодно, поскольку она получит возможность удовлетворить свои требования в полной мере", — говорит юрист.

Как добавляет специалист практики имущественных и обязательственных отношений "Амулекс" Виктория Соколова, скорее всего, кредиторы постараются оспорить решение в Верховном суде РФ. "В любом случае, судьба главного актива должника еще не решена", — считает эксперт. Получить комментарий в "ПТК "Рейтинг" не удалось — телефон организации не звонки не отвечает.