По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2ºC выше среднего многолетнего значения.

Жаркая погода сохранится в Самарской области до конца рабочей недели

Во вторник, 26 июня, малооблачно без осадков. Температура воздуха поднимется до 30… 35 °C. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 27 июня, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 16… 21 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 29 до 34 °C. Ветер северный 5-10 м/с.

В четверг, 28 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 15… 20 °C, днем 25… 30 °C. Ветер северный 5-10 м/с.

Такие же погодные условия ожидаются и в пятницу, 29 июня.