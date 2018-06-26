В период с 26 по 29 июня местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).

При наступлении высокого класса пожарной опасности посещение лесов ограничено, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.