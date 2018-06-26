16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские "Нефтегазотехнологии" проведут техперевооружение насосной станции Транснефти в Самаре Роснефть обновляет парк буровых установок на месторождениях АО "Самаранефтегаз" "Санеко" открыло новое месторождение нефти в Самарской области Самарская компания построит для Транснефти три резервуара почти за 1 млрд рублей НПЗ "Форас" выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

ПАО "НК "Роснефть" утвердило годовой отчет на общем собрании акционеров

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати

Участие в работе годового общего собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" приняли владельцы 92% акций компании. Прямая трансляция собрания прошла в ряде городов России, в том числе в офисно-деловом центре АО "Самаранефтегаз".

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

В Красноярске 21 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть". Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО "НК "Роснефть" за 2017 год.

Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ПАО "НК "Роснефть" за 2017 год 70,5 млрд руб. (6 руб. 65 коп. на одну размещенную акцию), что с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года составляет 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам. 

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2017 года, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составил 10 руб. 48 коп.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 2 июля 2018 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 6 августа 2018 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

  • Файзал Алсуваиди — представитель Qatar Investments Authority;
  • Белоусов Андрей Рэмович — помощник Президента Российской Федерации;
  • Маттиас Варниг — исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
  • Вьюгин Олег Вячеславович — профессор Школы финансов факультета экономических наук ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", независимый директор;
  • Айван Глазенберг — главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc;
  • Роберт Дадли — президент группы компаний BP p.l.c.;
  • Гильермо Кинтеро — член Совета директоров ПАО "НК "Роснефть";
  • Новак Александр Валентинович — министр энергетики Российской Федерации;
  • Ханс-Йорг Рудлофф — председатель правления Marcuard Holding, независимый директор;
  • Сечин Игорь Иванович — главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО "НК "Роснефть";
  • Герхард Шрёдер — председатель Совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), председатель комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор.

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек, утвердило ООО "Эрнст энд Янг" аудитором ПАО "НК "Роснефть" и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 21 июня 2018 года, председателем Совета директоров избран Герхард Шрёдер.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1