СКС модернизируют оборудование насосных станций подкачки

Насосные станции подкачки (НСП) — это технические строения, которые есть практически в каждом многоэтажном дворе Самары. Благодаря им вода должна доходить в квартиры выше пятого этажа, и напор оставаться стабильным независимо от времени суток. Однако оборудование, которое за десятки лет эксплуатации устарело и физически, и морально, не всегда справлялось с этой задачей.
По предложению специалистов "Самарских коммунальных систем" в инвестиционную программу были включены мероприятия по модернизации НСП. В 2016 году было заменено оборудование на 37 крупнейших станциях города. Сейчас на этих станциях в автоматическом режиме поддерживается заданное давление, через систему удаленного контроля отслеживается и корректируется работа насосов по нескольким параметрам одновременно.
Одно из основных преимуществ работы нового оборудования — обеспечение стабильного давления в трубах и, соответственно, постоянный напор холодной воды у потребителей. Если где-то увеличивается забор воды, система автоматически подаёт большее её количество, напор у других потребителей не уменьшается. Это позволяет избежать гидроударов и экономит электроэнергию.
В 2018 году уже завершён монтаж автоматики на восьми НСП, еще на шести в настоящий момент идёт реконструкция. Всего в текущем году будет заменено электрооборудование 29 станций. Планируется, что до 2023 года "Самарские коммунальные системы" обновят электрооборудование на всех 178 самарских НСП.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.
А государство не хитрит? Спихнуло старый жилфонд людям, которые все за свои деньги меняют и ремонтируют. Теперь деньги на капремонт собирают, и ещё мы дорогой ремонт выбираем! А как должно быть? Быстро отштукатурить и алга? И весь этот разговор только о повышении платы, только деньги Беня!