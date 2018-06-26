В Красноярском районе мужчину подозревают в полумиллионном мошенничестве

В Красноярском районе возбудили уголовное дело по факту покушения мошенничество на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый предложил жителю пос. Волжский помочь оформить в собственность земельный участок. При этом обещавший не собирался что-либо делать для этого. Мужчина просил передать ему 500 тыс. руб. до оформления участка и еще 500 тыс. руб. — после, за якобы оказанные услуги.

При получении первых 500 тыс. руб. подозреваемого задержали.