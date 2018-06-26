Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров станет гостем программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара".

Дмитрий Азаров ответит на вопросы в эфире канала "Россия 24"

Ожидается, что в эфире прозвучат оценки подготовки к мундиалю, политической ситуации, кадровых, коммунальных и инфраструктурных проектов.

Вопросы сегодня будут принимать колл-центр ГТРК "Самара" - по номеру (846) 926-11-22, а также гостевая сайта и аккаунты канала в соцсетях.

Эфир начнется в 19:00.