Самарский фестиваль болельщиков FIFA вошел в топ-5 лучших фан-зон ЧМ-2018

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 лучшие фан-зоны Фестиваля болельщиков FIFA.
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях. Самара с фан-зоной на площади Куйбышева заняла третье место.
На втором месте - Санкт-Петербург с фан-зоной на Конюшенной площади. Москва с фан-зоной болельщиков ЧМ-2018 у МГУ на Воробьевых горах заняла первое место.
На 5-6 месте - Екатеринбург с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта. На 7 месте - Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии. На 8-10 месте - Казань с фан-зоной у центра семьи "Казан", Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади.
По данным FIFA, более 2,5 млн болельщиков посетили фан-зоны FIFA Fan Fest в городах ЧМ-2018 за первую неделю чемпионата.
В официальных фан-зонах ЧМ-2018 болельщики не только смотрят матчи мундиаля в прямом эфире, но и бесплатно слушают выступления популярных музыкальных исполнителей, групп и DJ на открытом воздухе.
10 городов ЧМ-2018 с лучшими фан-зонами FIFA Fan Fest:
1. Москва: 19% голосов
2. Санкт-Петербург: 17%
3. Нижний Новгород: 10%
4. Самара: 10%
5. Екатеринбург: 9%
6. Сочи: 9%
7. Волгоград: 7%
8. Казань: 6%
9. Калининград: 6%
10. Ростов-на-Дону: 6%