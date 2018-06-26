На сортировочной горке станции Кинель погиб монтер путей

В понедельник, 25 июня, в 19:35 на сортировочной горке станции Кинель во время ремонтных работ погиб 51-летний монтер путей. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

В связи со случившимся следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека").

Сейчас ведется следствие, устанавливают личности людей, допустивших нарушения правил охраны труда.

"Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства железнодорожной организации готовят представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, по предварительным данным, рабочего придавило частью конструкции для ремонта путей, которая сорвалась при погрузке на железнодорожную платформу.