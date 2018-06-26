Капремонт 8 км дороги в Безенчукском районе обойдется в 214 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило аукцион по поиску подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу регионального значения "Самара-Волгоград"-Осинки-Безенчук в Безенчукском районе, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, протяженность трассы составляет 8 километр. Подрядчик должен будет до 31 декабря 2019 г. восстановить дорожную одежду, привести в порядок линии наружного освещения, а также обустроить дорогу.
На это выделят 214,2 млн руб. из областного бюджета.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 9 июля. Итоги подведут 13 июля.
Последние комментарии
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!