Капремонт 8 км дороги в Безенчукском районе обойдется в 214 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило аукцион по поиску подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу регионального значения "Самара-Волгоград"-Осинки-Безенчук в Безенчукском районе, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, протяженность трассы составляет 8 километр. Подрядчик должен будет до 31 декабря 2019 г. восстановить дорожную одежду, привести в порядок линии наружного освещения, а также обустроить дорогу.

На это выделят 214,2 млн руб. из областного бюджета.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 9 июля. Итоги подведут 13 июля.