Фестиваль "Барабаны мира" смогут бесплатно посетить многодетные семьи

С 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах, на базе отдыха "Транспортник" состоится XV юбилейный международный фестиваль "Барабаны мира". Администрация Тольятти сообщает, что в этом году сто многодетных семей могут стать участниками фестиваля бесплатно.

В программе праздника - живые звуки барабанов, танцы народов мира, творческие мастерские и барабанные мастер-классы, профессиональные джем-сейшны и гала-концерт с участием зарубежных музыкантов. Также предусмотрены проведение мастер-классов и организация детской анимации. На территории кемпинга можно поставить палатки.

Для участия в фестивале многодетные семьи должны заполнить форму "Согласие на обработку персональных данных", сделать копии документов (свидетельство о рождении) детей, написать небольшой рассказ о семье и подготовить несколько фотографий.

Сообщения необходимо присылать в группу в соцсети.