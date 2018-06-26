Промсвязьбанк запустил Siri-переводы в мобильном приложении

Промсвязьбанк запустил в мобильном банке функцию денежных переводов через голосового помощника Siri на платформе iOS. Переводы с помощью Siri доступны в последней версии мобильного приложения PSB-Mobile на устройствах под управлением iOS 10.3 и выше с поддержкой технологий аутентификации по отпечатку пальца (TouchID) или распознаванию лица (FaceID).
Чтобы перевести деньги с помощью Siri, надо вызвать Siri и произнести простую команду, указав получателя и сумму перевода. Например, "Привет, Siri, переведи Егору 500 рублей". Siri выберет адресата перевода из числа клиентов Промсвязьбанка из книги контактов на мобильном устройстве и предложит совершить перевод. Если под запрос подходят несколько записей в списке контактов, Siri даст варианты на выбор.
Для обеспечения безопасности переводы с помощью Siri в мобильном приложении Промсвязьбанка осуществляются только после разблокировки телефона владельцем.
"Siri переведет деньги за считанные секунды, это простой, быстрый и интуитивно понятный вариант общения с банком, — говорит руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — В нашей повседневной жизни мы все чаще пользуемся виртуальными помощниками и голосовыми технологиями. Их интеграция в банковские сервисы уже переходит из разряда "Wow!" — технологий в категорию базово необходимого". Новая версия мобильного приложения Промсвязьбанка для iPhone доступна в App Store по ссылке.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.